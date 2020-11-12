Женщины-депутаты объяснили желание российских мужчин посидеть в декрете

По данным опроса Superjob, около 40% российских мужчин готовы взять на себя ответственность по воспитанию и уходу за ребенком.

В России выяснили готовность мужчин уйти в декретный отпуск. Соответствующий опрос провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

Если около 40% в целом выразили согласились уйти в декрет на срок до трех лет, то 35% полностью исключили такую возможность, а еще 26% исключили такую возможность.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб полагает, что 40% — это достаточно высокие показатели для российских мужчин, готовых взять на себя ответственность за воспитание и уход за ребенком.

«40% — достаточно цивилизованное решение. Меня это обрадовало. Это очень хорошо», — сказала Бессараб в комментарии «Политике Сегодня».

Депутат отметила, что в России трудовое семейное законодательство считается «флагманским» по сравнению даже с самыми развитыми европейскими странами. Как она рассказала, не везде созданы условия для того, чтобы отцы могли уйти в декрет вместо матерей.

«Например, французские папы до сих пор борются за такое право. Пока у них разрешение только на две недели совместно с мамами. А у португальцев, если папа не поможет маме, не побудет в декрете, то он обязан оплатить штраф. У нас отцы, дедушки, бабушки, готовые ухаживать за детьми — в хорошем положении, они получают такое же пособие», — поделилась собеседница ПС.

Единственное, в чем отличаются возможности мужчин и женщин, это в возможности получать дополнительное профессиональное образование. Соответствующий законопроект Бессараб направила в начале октября. По ее словам, во время длительного декрета навыки и знания быстро устаревают, а потому важно сохранить квалификацию.

«Совсем недавно министр труда Антон Котяков сказал, что такая программа будет распространяться на мужчин вне зависимости от возраста. Так что, ждем решения. Не понимаю, почему папы лишены этих прав. У нас есть папы-одиночки, которые взяли на себя этот благородный труд. Но они нуждаются в государственной поддержке. Не понимаю, в чем провинились папы перед законодателями», — смеется Бессараб.

С коллегой согласилась зампредседателя Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. По ее словам, декрет для пап — хорошая идея. Если 20 лет назад желание мужчины ухаживать за ребенком казалось «немыслимым», то сейчас ситуация в корне изменилась.

«Если сейчас мужчина не ставит приоритетом помощь своей второй половине, то потенциально и на работе он будет так же безответственно относится к своей трудовой "семье". Несмотря на то, что в нашем постсоветском восприятии семьи мы привыкли видеть в декрете женщину, но мужчины тоже хотят официально заниматься уходом за собственным ребенком. Даже в мои времена работы на телевидении помню случай, когда наш звукооператор взял декретный отпуск. У его жены был хороший бизнес, и они посчитали логичным, что воспитанием ребенка будет заниматься именно он. Я считаю, это очень здорово!», — рассказала Пушкина корреспонденту ПС.

В свою очередь социальный психолог Алексей Рощин объяснил результаты опроса мировой тенденцией к андрогенизации, при которой грани между полами стираются. Это, прежде всего, связано с переселением людей в города. Со временем понятие физического труда «вымывается» из общественной жизни, и возможности между мужчинами и женщинами выравниваются.

«Уже нет такого, что мужчина должен вкалывать, рисковать, напрягаться, перетаскивать тяжести, а женщина занимается таким больше посильным трудом. И это распространяется на домашнюю сферу, куда активно проникла автоматизация — и посуду мыть, и стирать, и гладить, и убираться можно более комфортно сейчас», — объяснил эксперт.

Из-за этого мужчины видят массу преимуществ в том, чтобы работать дома и одновременно сидеть с детьми. Однако мало кто принимает такое решение из-за сильной привязанности к своему чаду.

«Таких меньше, потому что это инстинктивная программа. И по логике, мужчина все-таки больше ориентирован на какую-то внешнюю деятельность, а не домашнюю: охота, собирательство. Хотя это меняется. Тенденция общемировая, но в России процент небольшой — меньше, чем в мире», — рассказал собеседник издания.

Как объяснил Рощин, Россия попросту не успевает за мировыми трендами в силу недостаточной развитости экономики. В этой связи в обществе преобладает мнение, что мужчина — основной источник семейного дохода.

«Многие мужчины, которые проголосовали против, возможно, и хотели бы согласиться, но считают своим долгом оставаться на внешних рубежах. Иначе дела не пойдут. Женщины в среднем зарабатывают меньше чем мужчины. И работа все еще делится на преимущественно женские и мужские. Экономика рулит. В этих условиях, если мужчина начинает выполнять женские обязанности, то вся семья теряет доход», — утверждает социальный психолог.

Так, уход мужчины в декрет признается в семье невыгодным и становится решающим фактором, при котором в стране сохраняется прежнее соотношение мужских и женских обязанностей, подытожил собеседник агентства.