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16:47   12 Ноября 2020
Армия

На юге Сирии подорвался броневик военной полиции РФ

На юге Сирии подорвался броневик военной полиции РФ

Российский бронеавтомобиль военной полиции Российской Федерации оказался в эпицентре взрыва на юге Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал "Рыбарь".

Информацию о взрыве опубликовало также на странице в социальной сети Twitter базирующееся в Турции оппозиционное агентство Halab Today.

Как сообщается, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, передает Федеральное агентство новостей.

Пока ни одна из действующих в Сирии группировок не взяла на себя ответственность за подрыв автомобиля российских военных. Информация о пострадавших и жертвах не поступала.

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#сирия #взрыв #военная полиция рф

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