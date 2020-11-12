Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Балашихе

Пожар в жилом доме в Подмосковье унес жизни троих человек. Женщина и двое детей погибли на балконе, не дождавшись помощи спасателей.

Пожар в жилом доме в Подмосковье унес жизни троих человек. Женщина и двое детей погибли на балконе, не дождавшись помощи спасателей.

В пригороде Москвы в результате пожара в многоквартирном доме погибли двое детей и женщина, запертые огнем на лоджии в собственной квартире. Как сообщили в областном главке МЧС России, еще один ребенок был госпитализирован.

"В 14:14 поступило сообщение о возгорании лоджии в жилом доме по адресу: Балашиха, Чистопольская улица, дом 24. Произошло возгорание лоджии на площади 3 кв. метра. Три человека погибли и один пострадал", — сказали в МЧС.

Жители многоквартирного дома во время пожара эвакуировались самостоятельно. На данный момент возгорание ликвидировано. Прокуратура начала проверку в связи с гибелью женщины и детей, в ходе которой будут установлены "причины и условия, приведшие к гибели людей".