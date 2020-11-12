Стало известно, куда летели Колтовой и Климова

Телеведущий Александр Колтовой и Наталья Климова, погибшие в авиакатастрофе, летели вовсе не в Рыбинск, как было заявлено ранее, передает Федеральное агентство новостей.

Телеведущий Александр Колтовой и Наталья Климова, погибшие в авиакатастрофе, летели вовсе не в Рыбинск, как было заявлено ранее, передает Федеральное агентство новостей.

Источник ФАН в организации воздушного движения сообщил, что в зарегистрированном плане полета в качестве пункта назначения была указана посадочная площалка "Калита", находящаяся в 25 км от Рыбинска. Ее используют гости базы отдыха в Коприно.

Некогда Коприно было небольшим селом на живописном побережье Волги, но позднее на этой территории был освоен проект комплекса "Ярославское взморье". Сейчас там находится настоящая туристическая деревня с ресторанами и отдельными домиками для семейного отдыха. Главная организация — парк-отель "Бухта Коприно", где и собирались остановиться Колтовой и Климова.