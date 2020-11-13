Власти Нью-Йорка предложили бороться с нарушителями с помощью психиатрии

В полиции Нью-Йорка задумались над частыми обращениями психически нездоровых людей в службу 911.

Правительство Нью-Йорка создаст команды специалистов по поддержке психологического здоровья жителей города в рамках пилотной программы. Дело в том, что за прошлый год в городской полицейский центр, поступило более 170 тысяч звонков по вопросам проблем, связанных с оказанием психологической помощи, сообщила первая леди города Чирлейн Маккрей.

Правительство города уточнило, что команды будут состоять из медицинских работников скорой помощи, которые будут направляться через городскую систему службы 911. В некоторых случаях офицеры полиции будут отправлены в качестве подкрепления, когда нуждающиеся в помощи имеют оружие или угрожают насилием.

Джозеф Джакалоне, сержант полиции Нью-Йорка в отставке, который сейчас работает профессором в Колледже уголовного правосудия Джона Джея, положительно оценил инициативу в интервью CNN, сообщив, что новая программа освободит офицеров полиции от этого бремени. Однако он обеспокоен тем, что службы психологической помощи будут рисковать жизнью, приезжая на подобные вызовы, так как «никогда не знаешь, что они собираются делать».

Ранее в Госдуме выступили с предложением сделать мат в общественном месте уголовно наказуемым.