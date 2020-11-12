Америка составила топ-5 «кошмарных» российских подводных лодок

Издание The National Interest опубликовало материал про российские подводные лодки, которые в США называют «ночным кошмаром».

В годы холодной войны советские подводные лодки были силой, с которой Америке приходилось считаться. Тогда большинство жителей США с ужасом представляли, как подводные машины смерти скрываются у берегов страны и выжидают подходящего момента для атаки. Субмарины давали обеим сверхдержавам возможность начать ядерную войну.

После распада СССР ситуация ненадолго поменялась, в США заговорили об упадке военной промышленности у главного конкурента. Однако в последние годы Россия плотно занимается модернизацией советских машин и созданием совершенно новых подлодок, с которыми вновь приходится считаться всему миру.

Издание The National Interest выделило пять российских подводных лодок, которые называет «ночным кошмаром» США.

Подлодки класса «Акула»

Самая удачная и многочисленная серия подводных лодок в России начала XX века называется «Барс» (проект 971). В каталоге Североатлантического альянса эта машина носит кодовое название «Акула». Хоть атомные ударные «Барсы» не могут красться под водой также бесшумно, как некоторые ее западные аналоги, субмарина до сих пор остается реальной угрозой для США. Особенно после серии модернизаций.

Советский военно-морской флот ввел в эксплуатацию семь моделей «Акул» еще в 1986 году. До 1995 года на воду спустили еще четыре подлодки. После серии модернизаций была создана «Акула II» — самая тихая подводная лодка России. Корпус был длинной в 110 метров, а тихоходность достигалась благодаря усовершенствованному двигателю.

Сейчас «Акула» под водой может развивать скорость до 33 узлов (примерно 60 километров в час на глубине в 600 метров). Она вооружена различными противокорабельными и противолодочными снарядами: одна подлодка может нести до 12 крылатых ракет «Гранит» (дальность полета до 600 километров), которые применяют против надводных кораблей или наземной техники.

Подлодка класса «Кило»

Она же проект 877 «Палтус» («Кило» по кодификации НАТО) — дизель-электрическая ударная подводная лодка. Ее разработали еще в советское время в Центральном морском конструкторском бюро «Рубин» в Ленинграде. В 1982 году подлодку ввели в эксплуатацию. Она до сих пор состоит на вооружении.

«Палтус» имеет шесть торпедных аппаратов, в каждый из которых можно зарядить электронаводящуюся торпеду с 205-килограммовым зарядом взрывчатого вещества (снаряд ТЕСТ-71МКЕ ТВ). Также на борту субмарины имеется восемь зенитных ракет, которые можно синхронизировать с российскими военными спутниками связи «Стрела-3».

Под водой «Кило» может идти со скоростью в 17 узлов (примерно 30 километров в час). Помимо России эту подлодку также используют в Китае, Индии, Алжире и Иране. Из стран НАТО «Палтус» есть в арсенале Румынии и Польши.

Подлодки проекта 636.3 «Варшавянка»

Эта усовершенствованная модель «Палтуса» была создана после того, как российская дизель-электрическая подводная лодка «Лада» провалила испытания в 2010 году. Тогда Москва обратилась к «классике» холодной войны – подлодке «Палтус», создав ее улучшенную версию.

На Западе «Варшавянку» называют «усовершенствованный килограмм». ВМФ России спустил на воду уже четыре такие подлодки. Как и его предшественник, проект 636.3 имеет шесть торпедных аппаратов и вооружен несколькими ракетами класса «земля-воздух». Последние модели могут похвастаться противокорабельными ракетами Калибр-ПЛ (Club-S). Эти снаряды летают на расстояние в 220 километров.

Под водой усовершенствованный «Палтус» плавает быстрее: его скорость составляет 20 узлов (37 километров в час). Сейчас конструкторское бюро «Рубин» изучает способы оснащения «Варшавянки» новейшей двигательной установкой, которая в перспективе может работать тише, чем атомная электростанция.

Подлодки проекта 955 «Борей»

Эта серия атомных подводных лодок с баллистическими ракетами была создана уже после распада Советского Союза. Головной корабль «Юрий Долгорукий» спустили на воду в 2008 году, сдав в эксплуатацию пять лет спустя. Самое последнее судно этого класса «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ РФ летом 2020 года.

Подлодки класса «Борей» довольно длинные – 170 метров. Боевые машины несут на борту 16 баллистических ракет подводного базирования РСМ-56 «Булава». Каждая из них имеет ядерную боеголовку мощностью 150 килотонн, однако некоторые эксперты полагают, что эта цифра сильно занижена: одна «Булава» равна примерно 500 килотоннам ядерного заряда. Помимо этого, «Борей» оснащен шестью торпедными аппаратами.

Атомная энергетическая установка на борту подводной лодки обеспечивает подводную скорость в 29 узлов (примерно 54 километра в час). Судна класса «Борей» могут обеспечить российский военно-морской флот мощным потенциалом на долгие годы вперед.

Подлодки проекта 885 «Ясень»

Подводные лодки класса «Ясень» — это замена устаревшему флоту из «Акул». Атомная модель в конечном итоге должна заменить все советские разработки. Самая первая подлодка класса «Ясень» — «Северодвинск» — вошла в состав Северного флота, базирующегося в Североморске, в 2014 году.

Каждое судно проекта 885 может нести вооружение, предназначенное для поражения наземных целей, надводных кораблей и других подводных лодок, что позволяет субмарине выполнять целый ряд боевых задач. Для надводных целей «Ясень» подготовил восемь торпедных аппаратов, а также дальнобойные сверхзвуковые ракеты Р-800 «Оникс». По наземным целям боевая машина будет стрелять крылатыми ракетами 3М51 (могут быть оснащены ядерными боеголовками).

Мощные ядерные двигательные установки на подводных лодках класса «Ясень» позволяют им значительно опережать своих предшественников. Судна проекта 885 могут развивать скорость в 35 узлов под водой (65 километров в час). Максимальная глубина, на которую может погрузиться подлодка, составляет больше 600 метров.

«Политика Сегодня» уже писала о том, как Североатлантический альянс дает «прозвища» российской технике. За случайными, на первый взгляд, названиями стоит четко отработанная система, которая позволяет в считанные минуты отыскать нужную боевую машину.