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16:06   12 Ноября 2020
Общество

Прославленный педагог экстренно госпитализирована в Москве

Прославленный педагог экстренно госпитализирована в Москве

Российский лингвист, автор известной методики изучения английского языка Наталья Бонк госпитализирована в больницу в Москве. Медики подозревают у 96-летней женщины инсульт.

Педагога доставили в реанимационное отделение в тяжелом состоянии, передают журналисты телеканала РЕН ТВ. По предварительной информации, Бонк почувствовала недомогание в своей квартире, ее увезли в больницу с подозрением на инсульт.

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#английский #инсульт #реанимация #бонк

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