Прославленный педагог экстренно госпитализирована в Москве

Российский лингвист, автор известной методики изучения английского языка Наталья Бонк госпитализирована в больницу в Москве. Медики подозревают у 96-летней женщины инсульт.

Российский лингвист, автор известной методики изучения английского языка Наталья Бонк госпитализирована в больницу в Москве. Медики подозревают у 96-летней женщины инсульт.

Педагога доставили в реанимационное отделение в тяжелом состоянии, передают журналисты телеканала РЕН ТВ. По предварительной информации, Бонк почувствовала недомогание в своей квартире, ее увезли в больницу с подозрением на инсульт.