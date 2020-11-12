Москвичка провела одиночный пикет в поддержку россиян Шугалея и Суэйфана

Студентка-социолог из Москвы выступила с одиночным пикетом в поддержку похищенных в Ливии россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Студентка-социолог из Москвы выступила с одиночным пикетом в поддержку похищенных в Ливии россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

У посольства Ливии девушка развернула плакат с обращением к главе "МВД" так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башаге. Студентка просит его освободить незаконно похищенных и удерживаемых на территории страны социолога и его переводчика, передает ФАН.

"Фатхи Башага, освободи заложников из России — Максима Шугалея и Самера Суэйфана", — написала она от руки на английском языке.

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) весной 2019-го отправились в Триполи с целью проведения социологического исследования. Предварительно россияне получили все необходимые разрешения. Однако в ночь с 16 на 17 мая Шугалея и Суэйфана похитили боевики, а после их отправили в частную тюрьму "Митига", где без предъявления официальных обвинений удерживают на протяжении полутора лет.