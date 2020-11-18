Власти Дании истребили всех норок с COVID-19

Сообщается, что норки были убиты на 284 фермах.

Датское Управление ветеринарии и пищевых продуктов отрапортовало об истреблении всех норок, зараженных мутировавшим COVID-19. Радикальные меры коснулись зверьков, которых разводили на 284 специализированных фермах.

"Все зараженные COVID-19 норки на фермах уничтожены. Управление ветеринарии и пищевых продуктов продолжает контролировать норковые фермы страны на предмет выявления COVID-19», — говорится в сообщении ведомства.

MINKFARME OG COVID-19 STATUS 18/11-20 Alle #COVID19dk smittede minkfarme er aflivet. Fødevarestyrelsen overvåger fortsat landets minkfarme for COVID-19: ➡️ 284 minkfarme er smittet med COVID-19. Heraf er 284 aflivet. ➡️ 25 minkfarme er under mistanke. pic.twitter.com/trMViVLSSP — Fødevarestyrelsen (@Foedevare) November 18, 2020

4 ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что 17 миллионов норок в стране должны быть уничтожены, так как они могут быть носителями коронавируса нового типа и есть опасность передачи мутировавшей инфекции человеку. Однако через неделю правительство Дании извинилось за неправомерное требование убить всех норок до принятия необходимого для этого закона.

На фоне непонимания датским обществом истребления даже здоровых норок в отставку подал глава Минсельхоза Дании Могенс Йенсен.

Я понимаю, что у меня нет необходимой поддержки среди парламентских партий, — объяснил свое решение министр.

Ранее правительство Дании приняло решение уничтожить 25 тысяч цыплят, а также прекратить экспорт мяса и яиц из-за вспышек птичьего гриппа в ЕС.