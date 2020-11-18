Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:08   18 Ноября 2020
Весь мир

Власти Дании истребили всех норок с COVID-19

Власти Дании истребили всех норок с COVID-19

Датское Управление ветеринарии и пищевых продуктов отрапортовало об истреблении всех норок, зараженных мутировавшим COVID-19. Радикальные меры коснулись зверьков, которых разводили на 284 специализированных фермах.

"Все зараженные COVID-19 норки на фермах уничтожены. Управление ветеринарии и пищевых продуктов продолжает контролировать норковые фермы страны на предмет выявления COVID-19», — говорится в сообщении ведомства. 

4 ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что 17 миллионов норок в стране должны быть уничтожены, так как они могут быть носителями коронавируса нового типа и есть опасность передачи мутировавшей инфекции человеку. Однако через неделю правительство Дании извинилось за неправомерное требование убить всех норок до принятия необходимого для этого закона.

На фоне непонимания датским обществом истребления даже здоровых норок в отставку подал глава Минсельхоза Дании Могенс Йенсен.

 Я понимаю, что у меня нет необходимой поддержки среди парламентских партий, — объяснил свое решение министр.

Ранее правительство Дании приняло решение уничтожить 25 тысяч цыплят, а также прекратить экспорт мяса и яиц из-за вспышек птичьего гриппа в ЕС.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#здоровье #дания #болезни #зоозащитники #коронавирус #covid-19 #норки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров