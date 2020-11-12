Участники военных переговоров в Ливии обсудили создание подкомитетов

Участники переговоров Совместного военного комитета "5+5" 11 ноября обсудили пункты женевского соглашения и договоренности, достигнутые в Гадамесе, сообщает Libya Panoramа.

Участники переговоров Совместного военного комитета "5+5" 11 ноября обсудили пункты женевского соглашения и договоренности, достигнутые в Гадамесе, сообщает Libya Panoramа.

Участники Совместного военного комитета "5+5" пришли к согласию по вопросу необходимого формирования подкомитетов, сообщает Федеральное агентство новостей, отмечая, что это уже шестой раунд переговоров.

Участники также обсудили работу одного из новых комитетов, который контролирует вывод сил с линии соприкосновения.

Как отмечает представитель Libya Panorama, в четверг, 12 ноября, как ожидается, переговоры будут завершены. Однако миссия ООН по поддержке Ливии ранее сообщала, что заседания будут проходить в период с 10 по 13 ноября в новой штаб-квартире СВК, которая расположена в городе Сирт.

Предыдущий, пятый раунд переговоров Совместного военного комитета "5+5", состоялся в Гадамесе. Стороны обсудили процесс вывода иностранных наемников с территории Ливии.