МО Армении выразило готовность оказать содействие миротворцам из РФ в НКР

Российские миротворцы получат всю необходимую помощь от Минобороны Армении в деле обмена телами погибших в карабахском конфликте. Об этом заявила пресс-служба Минобороны Армении.

Российские миротворцы получат всю необходимую помощь от Минобороны Армении в деле обмена телами погибших в карабахском конфликте. Об этом заявила пресс-служба Минобороны Армении.

Конфликт в Нагорном Карабахе, вспыхнувший 27 сентября, унес немало жизней с обеих сторон. Механизм обмена телами погибших в карабахском конфликте разрабатывается Минобороны Армении, Международным комитетом Красного Креста и российскими миротворцами. Армянское оборонное ведомство готово всемерно содействовать российским миротворцам в их миссии.