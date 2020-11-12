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15:00   12 Ноября 2020
Армия

МО Армении выразило готовность оказать содействие миротворцам из РФ в НКР

МО Армении выразило готовность оказать содействие миротворцам из РФ в НКР

Российские миротворцы получат всю необходимую помощь от Минобороны Армении в деле обмена телами погибших в карабахском конфликте. Об этом заявила пресс-служба Минобороны Армении.

Конфликт в Нагорном Карабахе, вспыхнувший 27 сентября, унес немало жизней с обеих сторон. Механизм обмена телами погибших в карабахском конфликте разрабатывается Минобороны Армении, Международным комитетом Красного Креста и российскими миротворцами. Армянское оборонное ведомство готово всемерно содействовать российским миротворцам в их миссии.

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#нагорный карабах #российские миротворцы #обмен телами

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