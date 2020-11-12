В Смольном назвали симптомы COVID-19, при которых требуется госпитализация

Симптомы коронавируса, которые требуют госпитализации, назвал первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана.

Симптомы коронавируса, которые требуют госпитализации, назвал первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана.

Людям с тяжелыми течением коронавируса необходимо ложиться в больницу, сообщил в эфире программы "Петербург против коронавируса" Сарана. Для тяжелой формы характерно повышение температуры и высокая частота дыхания. Жителей с легкой или средней формой болезни могут госпитализировать, если у них есть хронические заболевания. Это касается всех, кто входит в группу риска.

Профилактические медосмотры и диспансеризацию приостановят в Санкт-Петербурге с 14 ноября на фоне пандемии. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, передает телеканал "360".