Зюганов заступился за главу Хакасии перед депутатами и медиками

Врачи не справляются с наплывом зараженных коронавирусом, местные депутаты винят в этом Коновалова.

Республика Хакасия продолжает вести неравный бой против коронавируса. 7 ноября местные медики даже записали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь им в борьбе с COVID-19. По мнению бывшего члена фракции КПРФ, а ныне независимого депутата Верховного совета Хакасии Вячеслава Тутатчикова, во всех проблемах региона виноват нынешний «красный губернатор» Валентин Коновалов.

Председатель ЦК КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов встал на защиту юного однопартийца. В беседе с «Политикой Сегодня» он заявил, что медицина не только в Хакасии, но и по всей стране оставляла желать лучшего еще с начала 2000-х годов.

«Когда гробили всю народную советскую медицину Валентин [Коновалов] еще учился в институте. Нынешние власти разогнали первичную медицину в стране, которая раньше была одной из лучших. Все это попало под нож реформаторов, поэтому Коновалову досталась убитая медицина. И это касается практически всех регионов, не только Хакасии».

Зюганов заверил, что меры, которые предпринимает Коновалов для борьбы с коронавирусом, не нуждаются в корректировке. Все дело в информационной войне, которую сейчас ведут против главы Хакасии, полагает лидер коммунистов.

«Коновалов два года работает в регионе. Коновалов спасает республику от воровства, дикой коррупции и уничтожения. Коновалов абсолютно честный, мужественный и грамотный человек. Вся нелегкая состоит в том, что против него работают настоящие информационные киллеры, которые сидят в кабинетах и на телеканалах», — подытожил Зюганов.

Чтобы помочь республике Министерство обороны России приняло решение развернуть мобильный госпиталь на 100 койко-мест в Хакасии. В полевой больнице обустроят отделения реанимации и анестезиологии, а также инфекционное, приемное и санитарно-эпидемиологическое отделения.

По состоянию на 12 ноября 2020 года в республике зарегистрировано 8876 человек с диагнозом COVID-19.