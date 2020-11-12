Лавров раскрыл свою версию "отравления" Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил свою версию "отравления" оппозиционного блогера Алексея Навального.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил свою версию "отравления" оппозиционного блогера Алексея Навального.

Министр заявил в интервью российским и иностранным СМИ, что проникновение отравляющих веществ в Навального произошло в Германии или при транспортировке. Он рассказал, что немецкие врачи отказались показывать результаты тестов, которые якобы выявили в крови Навального отравляющие вещества. Медики мотивировали это тем, что Россия может узнать секретные технологии по выявлению ядов.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что власти РФ готовы расследовать дело об "отравлении" Алексея Навального. Однако Германия всячески отказывается в содействии, не предоставляя улики.