Эксперты составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий Москвы

Специалисты сервиса Работа.ру проанализировали базу данных вакансий и составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений работы в столице.

Специалисты сервиса Работа.ру проанализировали базу данных вакансий и составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений работы в столице.

Самая высокая заработная плата предлагается IT-специалистам. Так, сотруднику на должность team lead предлагают зарплату до 250 тысяч рублей в месяц. Также иногородним кандидатам обещают помощь с переездом, сообщают "Вести Подмосковья".

Разработчик документации и тестер проектов с опытом работы от 1 года может получать в Москве до 180 тысяч рублей.

Помимо IT-специалистов, на зарплату от 210 до 240 тысяч рублей может рассчитывать няня в загородном доме в округе Одинцово, работая вахтовым методом.

Найти высокооплачиваемую работу в Москве можно и в сфере медицины: анестезиологу-реаниматологу предлагают зарплату 200 тыс рублей при работе в красной зоне.

Заключают рейтинг вакансии директора магазина в системе ритейла и парикмахер-стилист в салоне премиум-класса с зарплатой до 130 и до 120 тысяч рублей в месяц соответственно.