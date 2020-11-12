14:25 12 Ноября 2020Армия
МО Турции продолжает подготовку к развертыванию закупленных у РФ ЗРС С-400
Турция продолжает подготовку к развертыванию российских ЗРС С-400, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.
Турция продолжает подготовку к развертыванию российских ЗРС С-400, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.
По словам Акара, проверка и развертывание закупленных у России зенитных ракетных систем идет по плану.
"Мы будем использовать С-400 так же, как некоторые члены НАТО используют С-300", — заявил министр национальной обороны Турции.
Он также отметил, что Турция все еще заинтересована в создании технической рабочей группы с США для изучения совместимости ЗРС и американских истребителей F-35.
При этом Вашингтон напомнил, что Турция все еще находится под угрозой введения санкций со стороны США из-за приобретения С-400 у России.