МО Турции продолжает подготовку к развертыванию закупленных у РФ ЗРС С-400

Турция продолжает подготовку к развертыванию российских ЗРС С-400, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

Турция продолжает подготовку к развертыванию российских ЗРС С-400, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

По словам Акара, проверка и развертывание закупленных у России зенитных ракетных систем идет по плану.

"Мы будем использовать С-400 так же, как некоторые члены НАТО используют С-300", — заявил министр национальной обороны Турции.

Он также отметил, что Турция все еще заинтересована в создании технической рабочей группы с США для изучения совместимости ЗРС и американских истребителей F-35.

При этом Вашингтон напомнил, что Турция все еще находится под угрозой введения санкций со стороны США из-за приобретения С-400 у России.