Москва ввела зеркальные санкции в ответ на ограничения ЕС по Навальному

Россия ввела зеркальные санкции в ответ на ограничительные меры ЕС по блогеру Алексею Навальному, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Россия ввела зеркальные санкции в ответ на ограничительные меры ЕС по блогеру Алексею Навальному, заявил глава МИД Сергей Лавров.

По его словам, российская сторона в ближайшее время объявит о санкциях главе "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) в отношении руководящих лиц в администрациях глав Германии и Франции.