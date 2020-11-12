14:22 12 Ноября 2020Политика
Москва ввела зеркальные санкции в ответ на ограничения ЕС по Навальному
Россия ввела зеркальные санкции в ответ на ограничительные меры ЕС по блогеру Алексею Навальному, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Россия ввела зеркальные санкции в ответ на ограничительные меры ЕС по блогеру Алексею Навальному, заявил глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, российская сторона в ближайшее время объявит о санкциях главе "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) в отношении руководящих лиц в администрациях глав Германии и Франции.