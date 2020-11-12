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14:22   12 Ноября 2020
Политика

Москва ввела зеркальные санкции в ответ на ограничения ЕС по Навальному

Москва ввела зеркальные санкции в ответ на ограничения ЕС по Навальному

Россия ввела зеркальные санкции в ответ на ограничительные меры ЕС по блогеру Алексею Навальному, заявил глава МИД Сергей Лавров.

По его словам, российская сторона в ближайшее время объявит о санкциях главе "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) в отношении руководящих лиц в администрациях глав Германии и Франции.

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#ес #лавров #навальный

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