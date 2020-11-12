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14:21   12 Ноября 2020
Политика

Глава Горизбиркома Петербурга подал заявление об отставке

Глава Горизбиркома Петербурга подал заявление об отставке

Председатель Городской избирательной комиссии Виктор Миненко принял решение уйти в отставку, сообщил источник в комиссии.

Миненко уже написал соответствующее заявление. Ранее он был удостоен ордена Почета за большие заслуги перед государством. Торжественная церемония награждения состоялась по указу главы РФ Владимира Путина, сообщают "Невские Новости".

Виктор Миненко занимал пост председателя избирательной комиссии Санкт-Петербурга с 2018 года.

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