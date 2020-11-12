РФ и САР создадут совместную программу по переобучению сирийских педагогов

Россия и Сирия заключили новое соглашение о сотрудничестве в сфере образования. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

Россия и Сирия заключили новое соглашение о сотрудничестве в сфере образования. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

Соответствующий документ подписали доктор Абдул-Хаким аль-Хаммад и первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко. Сотрудничество будет направлено на развитие прямых связей между профессионально-техническими образовательными учреждениями России и Сирии. Кроме того, в рамках договора, будет осуществляться переподготовка и повышение квалификации сирийских педагогов.

"Каждый ребенок должен забыть об ужасах войны, он должен учиться, и создавать для себя основу — чтобы в будущем быть профессионалом для возрождения Сирийской Арабской Республики", — отметил Глушко.

По словам Глушко, сирийские школьники должны знать о вкладе российских военнослужащих в победу над терроризмом в республике. Именно поэтому будет проведена совместная подготовка учебных пособий по истории. Также в Сирии начнется активное восстановление учебных заведений, будут строиться новые школы, училища и университеты.