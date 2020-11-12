Лавров объяснил принцип определения статуса Нагорного Карабаха

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал способ определения статуса Нагорного Карабаха.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал способ определения статуса Нагорного Карабаха.

Статус Нагорно-Карабахской Республики будет определяться в зависимости от решения вопроса об этническом и конфессиональном составе, заявил глава внешнеполитического ведомства России во время своей пресс-конференции, которая проходит в онлайн-формате. При этом Сергей Лавров добавил, что Москва искусственно не ограничивает сроки по определению статуса Карабаха.

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян подписали 10 ноября соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно тексту документа, Ереван отдает Баку несколько районов, между сторонами проводится обмен пленными, а вдоль Лачинского коридора размещаются миротворцы из РФ.