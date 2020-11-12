Политолог допустил общенациональный пересчет голосов на выборах США

Штат Джорджия уже объявил о том, что все бюллетени будут пересчитывать вручную.

Кандидат в президенты США Джо Байден приступил к формированию собственной администрации. 77-летний член Демократической партии досрочно назначил своего бывшего советника Рона Клайна руководителем аппарата сотрудников Белого дома. Об этом сообщается на официальном сайте команды «Байден-Харрис» (Джо Байден и кандидат в вице-президенты Камала Харрис).

«Клайн будет курировать административную канцелярию президента и выполнять функции старшего советника. Помимо поддержки избранного президента, Клайн будет работать над созданием разнообразной, опытной и талантливой команды, чтобы помочь избранному президенту Байдену и избранному вице-президенту Харрису решить насущные проблемы, стоящие перед страной».

По словам Байдена, в 2009 году он с Клайном уже «спасал» американскую экономику после кризиса.

Пока кандидат от Демпартии называет себя «победителем выборов» и собирает команду, в некоторых штатах обнуляют результаты голосования. Госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер заявил, что из-за небольшого разрыва в количестве голосов между действующим президентом Дональдом Трампом и Джо Байденом (менее 1%) все бюллетени будут считать заново, вручную.

Джорджия – это именно тот штат, где наблюдателей от Республиканкой партии не пускали в центры подсчета голосов. 5 ноября команда Трампа обратилась в суд с требованием остановить там подсчет бюллетеней, ведь изначально республиканец обгонял демократа Байдена. После появления информации о возможных фальсификациях, действующий глава Белого дома стал добиваться пересчета результатов голосования.

В беседе с «Политикой Сегодня» главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров отметил, что Байден опроверг декларируемый статус «объединяющего лидера», расколов, по сути, Америку на два противоборствующих лагеря.

Дональда Трампа сейчас поддерживает половина американцев, которые выходят на митинги и также требуют пересмотра итогов голосования. К примеру, на 14 ноября уже запланирован крупный марш сторонников республиканца в Вашингтоне.

???? CALLING ALL PATRIOTS ???? Millions of Trump Supporters will be marching from the Supreme Court in Washington D.C. to the White House on Saturday November 14 #MillionMAGAMarch Follow this account for updates & Info with regard to the upcoming MAGA march in Washington D.C. pic.twitter.com/btYBuS9ASi — Million Maga March (@MilionMagaMarch) November 9, 2020

Если Байден действительно станет президентом, ему нужно будет понять, как он собирается заслужить доверие 160 миллионов человек (примерно столько американцев проголосовали за Дональда Трампа по предварительным результатам голосования). Впрочем, нельзя забывать, что выборы еще не завершились, напомнил американист. В Джорджии будет пересчет голосов, который также может затянуться на несколько дней, а то и дольше.

«То, что происходит в Джорджии, может произойти вообще в любом американском штате. Все зависит от того, как команда Трампа посмотрит на результаты голосования. Если они будут обнадеживающими, то ничего не поменяется. Но если итоги подсчетов не будут устраивать республиканцев или демократов, то будет совсем другая ситуация. Тут самое главное, чтобы этот пересчет был корректным и прозрачным. И чтобы его приняли не только Байден и Трамп, но и их партии и граждане США», — подытожил спикер.

Трамп, между тем, продолжает собирать «группу поддержки» для того, чтобы схлестнуться с Байденом в Верховном суде. В команду уже вошел генеральный прокурор США Уильям Барр, государственный секретарь Майк Помпео и другие политики. В самом Верховном суде из девяти судей шесть придерживаются условно протрамповской позиции.

Ранее Уильям Барр поручил федеральным прокурорам в США проверить нарушения на выборах даже при отсутствии явных свидетельств фальсификаций.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. До сих пор не объявлены официальные итоги, хотя некоторые СМИ назвали Байдена новым президентом. Инаугурация 46-го главы Белого дома состоится 20 января 2021 года.