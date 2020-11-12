Кока, индейцы, социализм: Эво Моралес вернулся в Боливию

Экс-президент Боливии вернулся в страну после победы своего сторонника на выборах.

На фоне ярких международных событий вроде президентских выборов в США и ситуации в Нагорном Карабахе несправедливо незамеченным осталось судьбоносное для Южной Америки возвращение. Бежавший из Боливии экс-президент Эво Моралес вернулся на родину из Аргентины, где пребывал в статусе беженца.

Возвращение изгнанного год назад Моралеса стало возможным после победы на президентских выборах 18 октября экс-министра экономики Луиса Арсе. Он возглавлял министерство при Моралесе и является членом его партии «Движение за социализм». Теперь экс-президент без опасений может вернуться и в политическую жизнь страны.

«Я не мстительный, я не возвращаюсь, чтобы кому-то отомстить. В политическом плане мы никогда не будем стремиться к мести, потому что мы выросли в культуре мира, и мы всегда стремились объединить и тех, кто придерживается других идей. Правовые вопросы решает правосудие», — написал Моралес в Twitter после возвращения.

Прогнозы были в пользу Арсе: судя по опросам, сторонник Моралеса обгонял центриста Карлоса Месу, но для выборов без второго тура требовалось либо абсолютное большинство голосов, либо перевес в 10%. В день голосования Арсе набрал 52,4% голосов, а его главный соперник Меса — 31,5%.

Партия «Движение к социализму» получила большинство в обеих палатах Многонациональной законодательной ассамблеи (парламента): 21 из 36 мест в Палате сенаторов и 75 из 130 мест в Палате депутатов. Вторым по величине в парламенте будет левоцентристский альянс «Гражданское общество» (11 сенаторов и 39 депутатов). Остальные места взял правый альянс «Мы верим».

Новый президент Арсе сильно отличается от харизматичного экс-президента, которого сторонники называют отцом-основателем новой Боливии, а противники — потенциально авторитарным лидером. За те 12 лет, что Арсе управлял министерством экономики, страна пережила существенный экономический рост, а сам министр заработал репутацию прагматичного технократа.

Время от времени Арсе дистанцировался от Моралеса в ходе предвыборной кампании: его советники настаивали, что нужно позиционировать себя как самостоятельного лидера, а не как заместителя бывшего президента. Но в политических предпочтениях новый и старый президенты совпадают.

«Я думаю, что боливийский народ хочет снова встать на путь, по которому мы шли», — сказал Арсе на мероприятии в ночь после выборов.

Начало и конец президентства

Моралес возглавлял страну с 2006 по 2019 годы, но прошлой осенью затянувшийся политический триумф социалиста закончился. С минимальным отрывом он выиграл президентские выборы, а его оппонент Карлос Меса результаты не признал. Начались протесты. Президент объявил о проведении новых выборов, но ситуация не стабилизировалась.

Моралес, следуя народной воле (точнее, под давлением военных, выступивших на стороне оппозиции), снял с себя полномочия главы государства и уехал в соседнюю Аргентину. Там экс-президента поддержали на официальном уровне, да и не только там: власти Мексики, Венесуэлы и Кубы вместе с Аргентиной назвали отстранение Моралеса государственным переворотом. Кстати, Россия отреагировала аналогично: в МИД РФ отметили, что события развивались «по лекалам срежиссированного госпереворота».

Как отметил глава МИД Мексики Марсело Эбрарда, «это похоже на те трагические события, залившие кровью всю Латинскую Америку в прошлом веке». Таких событий в регионе произошло не так уж много, так что аналогия вполне ясна — речь идет о военном перевороте 1973 года в Чили, в результате которого к власти пришел Аугусто Пиночет, а социалистическое правительство президента Сальвадора Альенде было свергнуто.

Пост президента достался сенатору правого толка Жанин Аньес, но это лишь усугубило политический кризис — сельское население было не на стороне реформаторов.

К тому же, временное правительство Боливии попросило прокуратуру возбудить против экс-президента уголовное дело по обвинению в терроризме и подстрекательстве к мятежу: во время антиправительственных протестов 2019 года он якобы созванивался с производителем коки Фаустино Юкрой и поручал ему «совершать незаконные действия», а также координировать продовольственную блокаду городов во время протестов.

Моралес назвал обвинения систематическим политическим преследованием и пообещал, что «демократия и верховенство закона скоро вернутся в Боливию». Кое-что временное правительство страны не взяло в расчет: если есть «подстрекатель» к мятежу, то есть и мятежники, которые его охотно слушают.

Кока, индейцы и отсутствие галстука

Абсолютное большинство населения сельских районов Боливии всецело поддерживают Моралеса — в свое время тот ввел льготы для фермеров и легализовал выращивание коки (она же «кокаиновый куст»). На взгляд европейца, решение сомнительное. Тем не менее кока — важнейший продукт для сельского хозяйства и экономики страны, который активно используют в фармакологии, производстве косметики и пищевой промышленности.

Моралес до прихода к власти занимался выращиванием коки и возглавлял профсоюз производителей этого растения. Неудивительно, что основным электоратом созданной в середине 1990-х годов партии «Движение за социализм» были крестьяне и производители коки, на тот момент запрещенной к выращиванию. Стоит отметить, что кока — традиционное для Боливии растение. Его листья жуют и заваривают в качестве чая.

Обеспечивало народную поддержку Моралесу и его происхождение. Экс-президент — первый представитель коренного народа на посту президента страны, в которой 60% населения — индейцы. До прихода Моралеса Боливией управляли исключительно потомки белых переселенцев из Европы.

Политик показательно проходит индейские ритуалы и перед инаугурацией неоднократно получал благословение богов природы на вступление в должность. Этническая составляющая отражается и в его президентском образе: Моралес не носит галстуки, считая их «высокомерным» аксессуаром, зато рубашка с традиционным орнаментом стала его одеждой на каждый день.

При Моралисе Боливия стала одной из самых стремительно развивающихся стран Южной Америки. По данным Всемирного банка, с 2004 по 2014 год ВВП страны рос в среднем на 4,9%. По подсчетам МВФ, доля нищих в государстве сократилась с 60% до 17%. Продолжительность жизни увеличилась с 65 до 70 лет, а население выросло с 9,4 до 11,4 миллионов за 11 лет. Впечатляющих результатов Моралесу удалось добиться благодаря национализации газовой и нефтяной отраслей. Но когда-нибудь рост сменяется стагнацией или упадком — так может случиться и с Боливией. Экономисты бьют тревогу: ситуация рискует дойти до дефолта.

Причины возвращения Боливии к левому политическому режиму объяснил в комментарии «Политике Сегодня» Василий Колташов — руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Он напоминает, что слово «империализм» в Южной Америке тесно связано именно с США, а левые латиноамериканские режимы традиционно выступают против американского империализма, что уже является их преимуществом в регионе.

«Власть, которая ориентировалась на американцев, не принесла никакого экономического роста, подавляла протесты общества и потерпела поражение. Хотя, надо сказать, что к правительству Моралеса тоже были претензии — как-то они коррумпировались, обуржуазивались. Но не бывает таких левых, которые бы не обуржуазивались со временем — это даже Мао Цзедун доказал. На личном опыте», — отметил Колташов.

В Южной Америке возможно крушение всех администраций, ориентированных на Вашингтон. Это открывает новые возможности для России, отмечает эксперт: сотрудничество с независимыми от Штатов государствами может быть весьма продуктивным. Кстати, Моралес к России относится весьма тепло — называет Владимира Путина «братом», а страну — «братской». Боливия и РФ ведут совместные проекты в области инвестиций, технологического, научного и промышленного развития.

«Это первый сигнал возможной американской катастрофы в Южной Америке. В последние несколько лет создавалось впечатление, что США, не имея возможности выиграть в Евразии ни против России, ни против Китая, ни против Ирана, не имея сил, чтобы организовать государственный переворот — «взломать» местный рынок и начать получать его ресурсы, — тем не менее, выигрывают в Латинской Америке», — рассказал политолог.

Последним «достижением» США стало свержение левого правительства в Бразилии, отмечает Колташов. Характерно, что в сентябре новые власти страны приравняли коммунизм к нацизму — подробнее о том, что происходит в Бразилии, читайте в нашей статье.