13:55 12 Ноября 2020Общество
Заказ Деда Мороза на дом могут запретить из-за коронавируса
Представители власти в регионах должны задуматься над новыми рекомендациями перед новогодними праздниками. Депутаты Госдумы предложили запретить приглашать Деда Мороза на дом.
Представители власти в регионах должны задуматься над новыми рекомендациями перед новогодними праздниками. Депутаты Госдумы предложили запретить приглашать Деда Мороза на дом.
Родители каждый год готовятся к Новому году и думают о сюрпризе для своих детей. В связи с пандемией коронавируса россиянам советуют отказаться от подобных подарков. Депутат Государственной думы Виталий Милонов отметил, что это может быть небезопасно, передает NEWS.ru.
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в каждом городе разная, поэтому в каждом регионе решение будут приниматься отдельно. Так как Дед Мороз со Снегурочкой могут принести домой не только подарки, но и коронавирус.