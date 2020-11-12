Заказ Деда Мороза на дом могут запретить из-за коронавируса

Представители власти в регионах должны задуматься над новыми рекомендациями перед новогодними праздниками. Депутаты Госдумы предложили запретить приглашать Деда Мороза на дом.

Представители власти в регионах должны задуматься над новыми рекомендациями перед новогодними праздниками. Депутаты Госдумы предложили запретить приглашать Деда Мороза на дом.

Родители каждый год готовятся к Новому году и думают о сюрпризе для своих детей. В связи с пандемией коронавируса россиянам советуют отказаться от подобных подарков. Депутат Государственной думы Виталий Милонов отметил, что это может быть небезопасно, передает NEWS.ru.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в каждом городе разная, поэтому в каждом регионе решение будут приниматься отдельно. Так как Дед Мороз со Снегурочкой могут принести домой не только подарки, но и коронавирус.