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13:50   12 Ноября 2020
Армия

Путин поручил МО РФ проводить ротацию миротворцев в НКР два раза в год

Путин поручил МО РФ проводить ротацию миротворцев в НКР два раза в год

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Минобороны РФ поручено производить регулярную ротацию российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

В документе предписаны меры для поддержания мира в Карабахе, а также указано, что ротацию миротворцев необходимо производить как минимум дважды в год. Помимо этого, указ, опубликованный на официальном портале правовых актов, предусматривает финансовое обеспечение расходов на миротворческую деятельность.

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#путин #указ #карабах

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