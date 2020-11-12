Путин поручил МО РФ проводить ротацию миротворцев в НКР два раза в год

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Минобороны РФ поручено производить регулярную ротацию российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Минобороны РФ поручено производить регулярную ротацию российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

В документе предписаны меры для поддержания мира в Карабахе, а также указано, что ротацию миротворцев необходимо производить как минимум дважды в год. Помимо этого, указ, опубликованный на официальном портале правовых актов, предусматривает финансовое обеспечение расходов на миротворческую деятельность.