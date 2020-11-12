Лавров исключил возможность присутствия инспекторов США на заводах ВПК РФ

Американские инспекторы на российские заводы по производству ядерных зарядов допущены не будут. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Американские инспекторы на российские заводы по производству ядерных зарядов допущены не будут. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Американское руководство в последнее время делает заявления о том, что Вашингтон готов продлить договор СНВ-3.

"Стали в последнее время говорить: "Да, мы готовы продлить, но не просто надо заморозить через политическое обязательство все ядерные боезаряды, а надо их еще пересчитать, надо посмотреть, какой категории эти заряды, все ли из них, и как немедленно устроить контроль за теми объектами, на которых эти заряды производятся"", — уточнил Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России в ходе пресс-конференции, которая проходила в режиме онлайн, напомнил, что в 90-х годах прошлого века американские инспекторы были допущены на российские заводы военно-промышленного комплекса. Однако к этому опыту Москва возвращаться не намерена. Сергей Лавров добавил, что в сложившейся ситуации реалистичных предложений по СНВ-3 со стороны США ждать не приходится. Россия также не станет торопиться с решениями по этому вопросу.