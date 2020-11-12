Сатановский предрек Турции и Азербайджану сценарий Донбасса

Турция заявила о намерении построить железную дорогу в эксклав Нахичевань. Политолог допустил, что инфраструктура в будущем может послужить другим региональным силам.

Турция собирается проложить железную дорогу в столицу азербайджанского эксклава Нахичевань, отрезанную от «большого» Азербайджана территорией Армении. Об этом сообщил глава турецкого министерства транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу в четверг, 12 ноября.

«На фоне последних событий на Кавказе мы планируем построить железную дорогу в сторону Нахичевани. Предварительные исследования скоро будет завершены», — передает слова министра агентство Anadolu.

В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» ученый-востоковед, политолог, основатель «Института Ближнего Востока» Евгений Сатановский подчеркнул, что железная дорога, которая свяжет Турцию с Азербайджаном, будет иметь стратегическое значение.

«Северный морской путь и БАМ (Байкало-Амурская магистраль — прим. ред.) имеют стратегическое значение. Железнодорожное сообщение Российской империи с северным Ираном и северо-востоком Турции и Китайско-Восточная железная дорога в свое время имели стратегическое значение. Ну и что толку от КВДЖ, которая проходила по будущим землям Российской империи, а теперь не проходит по этим землям», — объяснил Сатановский на примере.

Приостановка железнодорожного сообщения между Россией и Украиной, как напомнил политолог, произошла по причинам политического характера.

«Например, все наши железные дороги, которые проходят по территории СССР, в том числе на Украину и в Прибалтику. А теперь какая разница, есть они или их нет? Если руководство той же Украины прекратило сообщение с нашей страной. Поэтому видите как, построят, ну пускай строят», — подытожил Сатановский.

Ранее главы Минобороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра, который призван контролировать соблюдение перемирия в Нагорном Карабахе. Его разместят на территории Азербайджана.

Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе pic.twitter.com/UVZIEHl6Ff — A.B. (@ABNYCbk) November 11, 2020

Турецкий министр заверил, что его страна будет принимать участие еще и в совместной с Россией операцией миротворческой миссии. Об этом ранее также заявлял и президент Турции Реджеп Эрдоган.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 12 ноября, повторно опроверг это заявление. Он подчеркнул: Россия по-прежнему исходит из того, что миротворцами в регионе выступают только лишь российские военные.

В ночь на 10 ноября лидеры Армении Никол Пашинян, Азербайджана Ильхам Алиев и России Владимир Путин подписали соглашение о прекращении огня. По документу, Ереван должен передать Баку часть территорий Нагорного Карабаха, а также тех, что остались у него под контролем с 1990-х годов.

При этом Армении гарантировали создание транспортного коридора в Карабах, а Азербайджану — в несуверенный регион Нахичевань.

Также, по соглашению, в регион направились 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, а также 380 единиц техники.

Ранее «Политика Сегодня» рассказала, как мировые СМИ оценили ввод российских миротворцев в зону конфликта между Баку и Ереваном.