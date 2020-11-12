Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Пашиняна

Президент России Владимир Путин 11 ноября провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Президент России Владимир Путин 11 ноября провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский министр также рассказал, что утром 12 ноября беседовал со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.

Лидеры России и Азербайджана, а также глава Правительства Армении Никол Пашинян 10 ноября сделали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, согласно которому ряд районов, ранее контролируемых Нагорно-Карабахской Республикой (НКР), переходит под контроль Азербайджана. В регион направляются российские миротворцы для обеспечения безопасности.