13:41 12 Ноября 2020Политика
Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Пашиняна
Президент России Владимир Путин 11 ноября провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
Президент России Владимир Путин 11 ноября провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
Российский министр также рассказал, что утром 12 ноября беседовал со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.
Лидеры России и Азербайджана, а также глава Правительства Армении Никол Пашинян 10 ноября сделали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, согласно которому ряд районов, ранее контролируемых Нагорно-Карабахской Республикой (НКР), переходит под контроль Азербайджана. В регион направляются российские миротворцы для обеспечения безопасности.