Власти США имеют единую концепцию в отношении стран Средней Азии, об этом заявил представитель Института стран СНГ Андрей Грозин.

Власти США имеют единую концепцию в отношении стран Средней Азии, об этом заявил представитель Института стран СНГ Андрей Грозин.

По словам Грозина, с 1990-х годов США разрабатывают эти концепции. Америка не хочет оставлять регион без своего внимания и предлагает странам Центральной Азии помогать "поддерживать суверенитет и территориальную целостность".

"Суверенитет этих государств будет отстаиваться в пику России и Китаю. Вообще антикитайский настрой во всех этих документах и заявлениях стоит в полный рост", — рассказал эксперт.

Если президентом Америки станет демократ Джо Байден, то Пекин окажется для США основным геополитическим и геоэкономическим конкурентом, резюмировал Грозин.