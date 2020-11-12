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13:35   12 Ноября 2020
Политика

США имеют единую концепцию в отношении стран Средней Азии

США имеют единую концепцию в отношении стран Средней Азии

Власти США имеют единую концепцию в отношении стран Средней Азии, об этом заявил представитель Института стран СНГ Андрей Грозин.

По словам Грозина, с 1990-х годов США разрабатывают эти концепции. Америка не хочет оставлять регион без своего внимания и предлагает странам Центральной Азии помогать "поддерживать суверенитет и территориальную целостность".

"Суверенитет этих государств будет отстаиваться в пику России и Китаю. Вообще антикитайский настрой во всех этих документах и заявлениях стоит в полный рост", — рассказал эксперт.

Если президентом Америки станет демократ Джо Байден, то Пекин окажется для США основным геополитическим и геоэкономическим конкурентом, резюмировал Грозин.

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#сша #китай #средняя азия

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