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13:33   12 Ноября 2020
Армия

Лавров анонсировала переговоры между РФ, США и Францией по Карабаху

Лавров анонсировала переговоры между РФ, США и Францией по Карабаху

Представители Соединенных Штатов и Франции в скором времени посетят Москву, где совместно с российской стороной обсудят ситуацию в Карабахе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лидеры РФ, Армении и Азербайджана 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, часть районов, ранее находившихся под контролем Нагорно-Карабахской Республики (НКР), переходит под контроль Баку. Вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Кроме того, РФ и Турция создадут центр по контролю за ситуацией в регионе.

По словам Лаврова, достигнутые договоренности создают прочные основы для дальнейшего урегулирования карабахского конфликта.

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