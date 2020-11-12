Ищенко назвал прямое следствие гибели Украины как государства

Тему Украины в информационном пространстве все больше затмевает обострение военного конфликта в Нагорном Карабахе и белорусские протесты, поэтому она постепенно исчезает, что свидетельствует о смерти Украины как государства.

Тему Украины в информационном пространстве все больше затмевает обострение военного конфликта в Нагорном Карабахе и белорусские протесты, поэтому она постепенно исчезает, что свидетельствует о смерти Украины как государства.

Об этом, выступая в эфире интернет-канала Politwera, заявил политолог Ростислав Ищенко.

Чтобы объяснить свою мысль обозреватель МИА «Россия сегодня»привел наглядный пример: когда умирает человек, его родные сначала еще надеются на его выздоровление, потом занимаются вопросами, связанными с похоронами и поминками. А потом переживания, связанные с этим человеком, отходят для них на второй план.

«Это не значит, что вы перестали своего родственника меньше любить. Но вы уже не вспоминаете его каждый день и каждую неделю. Приходят другие интересы. Вы только приезжаете на могилу пару раз в год. Точно так же и в случае с Украиной», — объяснил Ищенко.

Если бы от Украины можно было бы ждать чего-то нового, если бы она сохранила свою государственность, о ней продолжала бы поступать информация и ее бы обсуждали. Но в этой стране ничего принципиально не меняется, кроме того, что на посту президента Владимир Зеленский сменил Петра Порошенко.

«Украина по сути живет в формате комиксов и развлечений, и не может привлечь к себе внимание ничем, кроме странных инициатив Зеленского вроде опроса на местных выборах, которые, тем не менее, всерьез обсуждаются», — добавил эксперт в заключение.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский, поздравляя соотечественников с Днем Ветеранов, который отмечается 11 ноября, заявил, что многие американские герои имеют украинские корни.

При этом Зеленский подчеркнул, что украинский народ, совместно с союзниками и друзьями, одерживал победы по всему миру. А 11 ноября Украина отдает дань уважения военнослужащим своего главного стратегического союзника и партнера – США.