Звезда Голливуда призвал Америку сплотиться вокруг Трампа для битвы с сатаной

Известный актер предупредил американцев, что обещания левых демократов ничего не стоят.

Президент США Дональд Трамп поделился в своем Twitter видео с выступлением актера Джона Войта, в котором кинозвезда называет нынешнею ситуацию с выборами в США «сражением с сатаной» и «важнейшей битвой со времен Гражданской войны», а также призывает голосовать за Трампа.

Войт предостерег американцев, что пустые политические обещания обернутся ужасными последствиями:

We all know the truth pic.twitter.com/Jf2UXj1Vn0