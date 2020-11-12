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14:24   12 Ноября 2020
Весь мир

Звезда Голливуда призвал Америку сплотиться вокруг Трампа для битвы с сатаной

Звезда Голливуда призвал Америку сплотиться вокруг Трампа для битвы с сатаной

Президент США Дональд Трамп поделился в своем Twitter видео с выступлением актера Джона Войта, в котором кинозвезда называет нынешнею ситуацию с выборами в США «сражением с сатаной» и «важнейшей битвой со времен Гражданской войны», а также призывает голосовать за Трампа. 

«Мои друзья всех цветов, рас и религий, — рассуждает Войт, — Это наша величайшая битва со времен Гражданской войны: битва праведности против сатаны. Да, против сатаны. Потому что левые злы, коррумпированы и хотят разрушить эту нацию».

Войт предостерег американцев, что пустые политические обещания обернутся ужасными последствиями:

«Те, кто сейчас прыгают от радости, прыгают навстречу ужасу, который ждет их, потому что я знаю, что обещания, данные американцам левым крылом, никогда не сбудутся».

Подытожил актер тем, что призвал бороться с коррупцией и фальсификациями голосов так, словно это «последняя битва на Земле».

Давайте доверимся богу и будем бороться за победу Трампа, потому что все мы знаем, что подсчет голосов — это коррупция, как и они сами. Так что не будем отступать. Давайте сражаться в этой битве, как если бы это была наша последняя битва на Земле…», — заявил Войт в своем обращении.

Джон Войт является лауреатом премий «Оскар» и «Золотой глобус». Российским зрителям он может быть известен по ролям в фильмах «Миссия невыполнима», «Враг государства», «Трансформеры».

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