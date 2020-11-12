Пашинян: соглашение по Карабаху спасло 20-тысячную армию Армении от "котла"

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что если бы Ереван отказался подписать заявление по Нагорному Карабаху, более 20 тысяч военнослужащих республики оказались бы в окружении.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что если бы Ереван отказался подписать заявление по Нагорному Карабаху, более 20 тысяч военнослужащих республики оказались бы в окружении.

Армянская армия могла бы оказаться в так называемом "котле" — плотном окружении сил противника, что привело бы к военному коллапсу, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам главы армянского правительства, подписанное соглашение по Нагорному Карабаху не предполагает окончательного решения вопроса принадлежности региона.

Боевые действия в Карабахе были полностью прекращены 10 ноября. Азербайджан и Армения остановились на занятых позициях. Для мониторинга ситуации в Карабах введены российские миротворцы.