Собянин: гулять по улицам в новогоднюю ночь никто не запрещает  

Массовые развлекательные мероприятия в новогоднюю ночь в Москве отменены, но гулять по улицам никто не запрещает, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Массовые развлекательные мероприятия в новогоднюю ночь в Москве отменены, но гулять по улицам никто не запрещает, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Такое решение власти Москвы приняли из-за эпидемиологической ситуации в городе. За минувшие сутки в российской столице выявлено 5997 новых случаев COVID-19. В общей сложности московские медики обнаружили коронавирус у 491 542 человек.