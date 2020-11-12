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13:20   12 Ноября 2020
Общество

Собянин: гулять по улицам в новогоднюю ночь никто не запрещает  

Собянин: гулять по улицам в новогоднюю ночь никто не запрещает  

Массовые развлекательные мероприятия в новогоднюю ночь в Москве отменены, но гулять по улицам никто не запрещает, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Такое решение власти Москвы приняли из-за эпидемиологической ситуации в городе. За минувшие сутки в российской столице выявлено 5997 новых случаев COVID-19. В общей сложности московские медики обнаружили коронавирус у 491 542 человек.

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