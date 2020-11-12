13:14 12 Ноября 2020Политика
Лавров заявил, что выборы главы США показали глубокий раскол страны
Предварительные результаты президентских выборов в США продемонстрировали глубокий раскол государства, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Предварительные результаты президентских выборов в США продемонстрировали глубокий раскол государства, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, Российская Федерация наблюдает за происходящим в Соединенных Штатах.
"Америка глубоко расколота, выборы показали", — подчеркнул Лавров.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Москва рассчитывает, что новая администрация США не будет разваливать ВТО.