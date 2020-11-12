12:43 12 Ноября 2020Политика
Мониторинговый центр РФ и Турции по Карабаху будет работать дистанционно
Российско-турецкий мониторинговый центр по Карабаху будет работать в дистанционном режиме. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Российско-турецкий мониторинговый центр по Карабаху будет работать в дистанционном режиме. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Турецкие наблюдатели, которые будут размещены на территории Азербайджана, не будут приезжать в Нагорный Карабах. Для мониторинга ситуации в Нагорно-Карабахской республике будет использоваться беспилотная техника, уточнил глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров.
"Российско-турецкий мониторинговый центр по Карабаху будет работать в дистанционном режиме с использованием беспилотников", — подчеркнул министр иностранных дел РФ.