Мониторинговый центр РФ и Турции по Карабаху будет работать дистанционно

Российско-турецкий мониторинговый центр по Карабаху будет работать в дистанционном режиме. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российско-турецкий мониторинговый центр по Карабаху будет работать в дистанционном режиме. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Турецкие наблюдатели, которые будут размещены на территории Азербайджана, не будут приезжать в Нагорный Карабах. Для мониторинга ситуации в Нагорно-Карабахской республике будет использоваться беспилотная техника, уточнил глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров.