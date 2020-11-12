Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:43   12 Ноября 2020
Политика

Мониторинговый центр РФ и Турции по Карабаху будет работать дистанционно

Мониторинговый центр РФ и Турции по Карабаху будет работать дистанционно

Российско-турецкий мониторинговый центр по Карабаху будет работать в дистанционном режиме. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Турецкие наблюдатели, которые будут размещены на территории Азербайджана, не будут приезжать в Нагорный Карабах. Для мониторинга ситуации в Нагорно-Карабахской республике будет использоваться беспилотная техника, уточнил глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров.

"Российско-турецкий мониторинговый центр по Карабаху будет работать в дистанционном режиме с использованием беспилотников", — подчеркнул министр иностранных дел РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #турция #лавров #карабах

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров