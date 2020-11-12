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12:39   12 Ноября 2020
Политика

Глава МИД ФРГ рассказал, как связаны безопасность Европы и Россия

Глава МИД ФРГ рассказал, как связаны безопасность Европы и Россия

Европейская безопасность не может быть возможна без участия России, считает глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Он сделал заявление на Парижском форуме мира. Евросоюз и ОБСЕ должны быть готовы вести диалог с Москвой, подчеркнул представитель Германии. Переговоры с Россией необходимы и в области контроля над вооружениями, подчеркнул глава немецкого МИД.

Чтобы голос Евросоюза услышали, ЕС должен прийти к единой позиции по отношению к РФ, добавил Хайко Маас.

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#евросоюз #германия #обсе

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