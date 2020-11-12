Глава МИД ФРГ рассказал, как связаны безопасность Европы и Россия

Европейская безопасность не может быть возможна без участия России, считает глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Европейская безопасность не может быть возможна без участия России, считает глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Он сделал заявление на Парижском форуме мира. Евросоюз и ОБСЕ должны быть готовы вести диалог с Москвой, подчеркнул представитель Германии. Переговоры с Россией необходимы и в области контроля над вооружениями, подчеркнул глава немецкого МИД.

Чтобы голос Евросоюза услышали, ЕС должен прийти к единой позиции по отношению к РФ, добавил Хайко Маас.