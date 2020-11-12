Поклонская объяснила, почему Украина обязана открыть Северо-Крымский канал

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская объяснила, почему власти Украины обязаны открыть Северо-Крымский канал. Об этом она рассказала на радио "Комсомольская правда".

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская объяснила, почему власти Украины обязаны открыть Северо-Крымский канал. Об этом она рассказала на радио "Комсомольская правда".

После возвращения Крыма в состав РФ украинские власти перекрыли шлюзы Северо-Крымского канала, который обеспечивал 85% потребностей полуострова в пресной воде. Водная блокада стала серьезной проблемой для Крыма и его жителей.

На вопрос Тины Канделаки о том, должна ли Украина открыть Северо-Крымский канал, Поклонская ответила, что Киев обязан сделать это. Днепр — это не частная собственность Украины, президента страны Владимира Зеленского или его предшественника Петра Порошенко, сказала депутат Госдумы.

Международная река Днепр берет свое начало в России и потом уже идет через Украину, отметила Поклонская. И построенный еще в 50-х годах Северо-Крымский канал тоже не был приватизирован украинскими политиками, они его просто перекрыли, заключила она.