Песков: ежегодная пресс-конференция Путина пройдет в "необычном формате"

Ежегодная пресс-конференция главы РФ Владимира Путина готовится, она будет проходить в "необычном формате", заявил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков.

Ежегодная пресс-конференция главы РФ Владимира Путина готовится, она будет проходить в "необычном формате", заявил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, пресс-конференция будет включать в себя элементы прямой линии. Таким образом, Песков ответил на соответствующий вопрос журналистов.

"Конечно, в силу понятных причин это будет необычный формат", — подчеркнул пресс-секретарь главы РФ.

Кроме того, Песков пообещал своевременно сообщить о дате проведения пресс-конференции и подробно рассказать о формате проведения мероприятия.