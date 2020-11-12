Песков объяснил заявление Турции о ее участии в миротворческой миссии в НКР

Миротворческую миссию в Нагорном Карабахе будут осуществлять исключительно российские военнослужащие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Миротворческую миссию в Нагорном Карабахе будут осуществлять исключительно российские военнослужащие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Заявление Анкары о том, что турецкие военные будут участвовать в миротворческой миссии в Карабахе, вызвано расхождениями в понимании, заявил официальный представитель Кремля. Дмитрий Песков уточнил, что турецкий контингент будет размещен в мониторинговом центре в Азербайджане.

Как добавил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, у России и Турции изначально были разные точки зрения на конфликт в Нагорном Карабахе.