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12:17   12 Ноября 2020
Политика

Поклонская рассказала, как в Крыму перед ней выступал Зеленский

Поклонская рассказала, как в Крыму перед ней выступал Зеленский

Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская рассказала, как перед ней выступал Владимир Зеленский, когда еще не был президентом Украины.

По словам Поклонской, лично с Зеленским она не знакома, но когда Крым был еще в составе Украины, на Дни прокуратуры он поздравлял крымских сотрудников ведомства с профессиональным праздником и давал концерты. Пообщаться с будущим президентом Украины Поклонской тогда не удалось, но они видели друг друга.

Также Поклонская сообщила, что обращалась к Зеленскому публично из-за водной блокады Крыма со стороны Украины.

Ранее RT сообщил, что в Крыму увеличили количество коек для пациентов с коронавирусом.

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#крым #поклонская #зеленский

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