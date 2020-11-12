Поклонская рассказала, как в Крыму перед ней выступал Зеленский

Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская рассказала, как перед ней выступал Владимир Зеленский, когда еще не был президентом Украины.

Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская рассказала, как перед ней выступал Владимир Зеленский, когда еще не был президентом Украины.

По словам Поклонской, лично с Зеленским она не знакома, но когда Крым был еще в составе Украины, на Дни прокуратуры он поздравлял крымских сотрудников ведомства с профессиональным праздником и давал концерты. Пообщаться с будущим президентом Украины Поклонской тогда не удалось, но они видели друг друга.

Также Поклонская сообщила, что обращалась к Зеленскому публично из-за водной блокады Крыма со стороны Украины.

Ранее RT сообщил, что в Крыму увеличили количество коек для пациентов с коронавирусом.