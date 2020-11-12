«Эта сволочь взялась за Хакасию»: Зюганов о борьбе Коновалова с COVID-19

По словам лидера КПРФ, «красный» губернатор держит медицину на плаву, но его подстерегают «настоящие информационные киллеры».

Глава Республики Хакасия, коммунист Валентин Коновалов может лишиться своего поста. Бывший член КПРФ, а ныне независимый депутат Верховного совета Хакасии Вячеслав Тутатчиков рассказал о специальной инициативной группе, которая будет добиваться отставки главы региональной администрации.

«Инициативная группа запускает процедуру отрешения от должности главы. Это же не просто так. Закон позволяет. Надо собрать более ста человек. Мы подали конкретно по нарушениям федеральных законов. Будет судом рассматриваться, потом суд примет решение, что глава нарушил закон», — цитирует Тутатчикова Ura.ru.

Позиции Коновалова, которому ранее прочили отставку до весны 2021 года, усугубила ситуация с коронавирусом. Больницы Хакасии не справляются с наплывом заболевших, сейчас там зарегистрировано 8876 человек с диагнозом COVID-19 (по состоянию на 12 ноября 2020 года).

Ситуация в республике вынудила медиков обратиться к президенту России Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу. На видео врач рассказывает о забитых до отказа больницах и поликлиниках, накрутке цен в аптеках и пустых прилавках, а также про 10-часовые очереди из карет скорой помощи.

«У меня уже просто нет слов, они закончились давно», — посетовал медработник.

Помимо эпидемиологической проблемы у региона есть и финансовая. Хакасия будет встречать Новый год с кредиторской задолженностью около шести миллиардов рублей (с 2019 года она выросла на один миллиард). Инициативная парламентская группа считает, что Коновалов неправильно спланировал бюджет.

По словам Тутатчикова, в «антиконоваловскую» инициативную группу входят представители Общероссийского народного фронта (ОНФ), члены общественных организаций и даже блогеры. Команду Валентина Коновалова депутат назвал «варягами», которые сменяют друг друга и ничего не делают на благо жителей региона.

За однопартийца вступился председатель ЦК КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов. В беседе с «Политикой Сегодня» он заявил, что медицина в Хакасии и так была на грани полного упадка, а Валентин Коновалов в данный момент пытается «поднять ее на нужный уровень» и правильно руководит регионом.

«Медицину разваливали 20 лет, фактически уничтожали ее. Когда гробили всю народную советскую медицину Валентин [Коновалов] еще учился в институте. Нынешние власти разогнали первичную медицину в стране, которая раньше была одной из лучших. Все это попало под нож реформаторов, поэтому Коновалову досталась убитая медицина. И это касается практически всех регионов, не только Хакасии», — объяснил Зюганов.

Лидер коммунистов выразил уверенность, что тех мер, которые предпринимает Коновалов для борьбы с коронавирусом в Хакасии, вполне достаточно. Против главы республики организована настоящая информационная война, полагает Зюганов. Журналисты и политологи «бомбардируют» выходца из КПРФ, чтобы еще больше снизить его рейтинг.

«Коновалов два года работает в регионе. Коновалов спасает республику от воровства, дикой коррупции и уничтожения. Коновалов абсолютно честный, мужественный и грамотный человек. Вся нелегкая состоит в том, что против него работают настоящие информационные киллеры, которые сидят в кабинетах и на телеканалах. Эта сволочь взялась за Хакасию», — возмутился лидер КПРФ.

По мнению Зюганова, сейчас коронавирус используют ради «прикрытия», чтобы «смещать неугодных политиков». Депутат Госдумы назвал такую стратегию мародерством.

«На фоне общей беды обвинять Коновалова – так поступают только мародеры. Я теперь понял, почему в годы войны мародеров расстреливали на месте. Эта мерзость продолжает войну с КПРФ и ее лидерами. Но мы отобьемся от этих мерзавцев. Но они не просто мерзавцы, они негодяи, на которых пробы ставить некуда», — подытожил Зюганов.

Ранее стало известно, что военное ведомство России развернет мобильный госпиталь на 100 койко-мест в Республике Хакасия. В полевой больнице будут обустроены отделения реанимации и анестезиологии, а также инфекционное, приемное и санитарно-эпидемиологическое отделения.

12 ноября в Абакан прибыл полпред президента в Сибирском Федеральном округе Сергей Меняйло, который уже провел совещание оперативного штаба. Местные СМИ сообщают, что из-за непростой социально-экономической ситуации в регионе Меняйло задержится в Хакасии на несколько дней.