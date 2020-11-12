Партия «За правду»: новый президент США введет дополнительные санкции

Команде Прилепина ложный оптимизм не свойственен.

Команда Захара Прилепина убеждена, что политика Байдена в отношении России не будет отличаться от политики Трампа. Об этом в эксклюзивном интервью «Политике Сегодня» рассказал секретарь ЦК партии «За правду» Николай Новичков. Экс-министр культуры Пермского края также заметил, что надеявшиеся на оттепель со стороны Белого дома жили иллюзией.

«И Трамп, и Байден не новые люди в политике. Было понятно, чем они будут заниматься. В обоих случаях будут вводить дополнительные санкции, оказывать давление на Россию», — прогнозирует Новичков.

При этом американский избиратель уверен, что санкционная политика США в отношении России, на самом деле, выгодна обеим странам.