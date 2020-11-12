Зеленский назвал "братьями по оружию" военных США

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил США с Днем ветеранов и назвал американских военных "братьями по оружию". Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья".

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил США с Днем ветеранов и назвал американских военных "братьями по оружию". Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья".

В поздравлении, опубликованном на странице Зеленского в Facebook, глава Украины написал, что народ страны одерживал победы во всем мире в сотрудничестве с союзниками. Американских военных украинского происхождения, которые служили в вооруженных силах США, Зеленский назвал "братьями по оружию", сообщает "Вести Подмосковья".

По словам президента Украины, американские ветераны трепетно хранят украинскую культуру и боевой дух казачества. Он поблагодарил Соединенные Штаты за их поддержку в тяжелые времена.

"Слава Украине! Боже, храни Америку!", — завершил свое поздравление Зеленский.

Ранее стало известно о госпитализации украинского лидера, который сдал положительный тест на коронавирус.