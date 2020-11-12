Пушков рассказал о «ястребиной команде», которую подбирает Байден

Кандидат в президент США демократ Джо Байден, предлагая претендентов на ключевые посты в Белом доме, создает «откровенно ястребиную команду».

Кандидат в президент США демократ Джо Байден, предлагая претендентов на ключевые посты в Белом доме, создает «откровенно ястребиную команду».

Такое мнение в личном Telegram-высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По его словам, главный претендент на пост главы Пентагона – Мишель Флурной, которая в администрации экс-президента США Барака Обамы занимала должность замминистра обороны, носит прозвище «Леди-72 часа».

«(Она) призывает нарастить американскую военную мощь на Дальнем Востоке до такого уровня, чтобы США могли "потопить все китайские военные корабли, подлодки и торговые суда в Южно-китайском море за 72 часа"», — объясняет Пушков.

Еще одним «ястребом» в команде Байдена может стать и кандидат на должность главы Государственного департамента США Сьюзан Райс, которая с 2013 по 2017 год была советником Барака Обамы по национальной безопасности.

«Близка к неоконсерваторам. В 2013 призывала к военным ударам по Сирии. Не раз рассуждала о "российском вмешательстве", не приводя никаких доказательств», — рассказывает Пушков о возможном новом госсекретаре.

При этом сенатор отмечает, что на лицо тот случай, когда назначение женщин на ведущие посты не поспособствует установлению мира, потому, что эти женщины гораздо агрессивнее мужчин-политиков.

Тем более, что в команде Байдена хватает и агрессивных мужчин. Например, Майк Морелл, которого прочат на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ). При Обаме Морелл уже исполнял обязанности главы ЦРУ, напоминает Пушков.

«Публично призывал в ТВ-шоу Чарли Роуза "заставить русских и иранцев платить цену за Сирию". В ответ на вопрос Роуза, "означает ли это убивать русских и иранцев" , Морелл ответил: "Да, скрытно" ("Yes, covertly"). Комментарии излишни», — заключает Пушков.

Напомним, президентские выборы в США прошли 3 ноября. Спустя неделю после голосования, несмотря на то, что в ходе выборов и при подсчете голосов было зафиксировано множество противозаконных действий и подтасовок, СМИ объявили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена. При этом действующий президент республиканец Дональд Трамп продолжает настаивать на своей победе и обвинять соперника в том, что у него «украли выборы».

По мнению многих экспертов и аналитиков, точку в споре двух кандидатов на пост президента США, придется ставить в Верховном суде. Хотя и в этом случае американское общество останется расколото на две непримиримые половины.