11:43 12 Ноября 2020Общество
Главам регионов РФ поручили создать резервные места для больных COVID-19
Регионы должны взять на контроль обеспечение лекарствами медучреждений и создание резервных мест в больницах для больных коронавирусом.
Регионы должны взять на контроль обеспечение лекарствами медучреждений и создание резервных мест в больницах для больных коронавирусом.
Соответствующее постановление кабмина опубликовали на сайте правительства. Больницы в субъектах обязаны будут обеспечить необходимыми препаратами, средствами индивидуальной защиты и диагностики инфекции.
Руководители регионов должны будут еженедельно отчитываться перед Минздравом, они огласят первые результаты работы до 16 ноября.