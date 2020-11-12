Главам регионов РФ поручили создать резервные места для больных COVID-19

Регионы должны взять на контроль обеспечение лекарствами медучреждений и создание резервных мест в больницах для больных коронавирусом.

Регионы должны взять на контроль обеспечение лекарствами медучреждений и создание резервных мест в больницах для больных коронавирусом.

Соответствующее постановление кабмина опубликовали на сайте правительства. Больницы в субъектах обязаны будут обеспечить необходимыми препаратами, средствами индивидуальной защиты и диагностики инфекции.

Руководители регионов должны будут еженедельно отчитываться перед Минздравом, они огласят первые результаты работы до 16 ноября.