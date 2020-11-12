Небензя заявил об использовании ОЗХО Западом для достижения целей в Сирии

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя считает, что западные страны превратили ОЗХО в инструмент политических игр, пишет РИА Новости.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя считает, что западные страны превратили ОЗХО в инструмент политических игр, пишет РИА Новости.

Организация по запрещению химического оружия находится "в кармане" у некоторых западных государств. По словам постпреда РФ при ООН, они используют ее не только в деле блогера Алексея Навального, но и для своих политических игр в Сирии. Главной их целью в САР является местное правительство, отметил Небензя в беседе с журналистами.

Превратившись в инструмент для политических игр, ОЗХО может в скором времени потерять свой авторитет. В связи с этим необходимо предпринимать решительные действия, чтобы не допустить подобного сценария, заключил Небензя.