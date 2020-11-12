Президент Украины Владимир Зеленский мог заразиться коронавирусом от своего пресс-секретаря Юлии Мендель, об этом пишут местные СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский мог заразиться коронавирусом от своего пресс-секретаря Юлии Мендель, об этом пишут местные СМИ.

Юлия Мендель заразилась COVID-19 за неделю до того, как стало известно о болезни Зеленского. В Верховной раде коронавирусом заболел каждый шестой депутат, то есть 75 парламентариев.

О том, что Зеленский заболел, стало известно в начале недели. Вместе с ним результаты теста на COVID-19 оказались положительными у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и ряда министров. Ранее RT сообщил, что Зеленского госпитализировали.