Кузбасский врач заболел COVID-19 после вакцинации в рамках испытаний

Один из врачей в Кузбассе заболел коронавирусом после вакцинации первой дозой "Спутника V", рассказала первый заместитель главы регионального Минздрава Елена Зеленина.

Один из врачей в Кузбассе заболел коронавирусом после вакцинации первой дозой "Спутника V", рассказала первый заместитель главы регионального Минздрава Елена Зеленина.

Заражение выявили на пятый — шестой день после прививки от инфекции, сообщила на брифинге по эпидемиологической ситуации Зеленина. Нельзя утверждать, что это напрямую связано с вакцинацией, учитывая инкубационный период заболевания, отметила замглавы. Это может быть совпадением, считает Зеленина.

Иммунитет у привитых вакциной вырабатывается после первой доза. Окончательное формирование происходит только после второй прививки. Ранее назвали срок массовой вакцинации россиян от коронавируса "Спутником V", передает телеканал "360".