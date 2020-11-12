Зеленский похвастался украинцами в армии США, но забыл о присягнувших Гитлеру

Украинский президент поздравил американских ветеранов и рассказал о «совместных победах» Украины и США.

В среду, 11 ноября 2020 года, Америка отмечала День ветеранов (государственный праздник, дань уважения ветеранам боевых действий). Одним из первых страну поздравил украинский президент Владимир Зеленский, который на своей странице в Facebook рассказал о «легендарных украино-американских воинах». По его словам, среди героев США было немало солдат и офицеров с украинскими корнями.

«В партнерстве с нашими друзьями и союзниками украинский народ одержал победы по всему миру. <…> Украинцы-американцы с честью и достоинством служили в рядах Вооруженных сил США. Одним из великих американских героев был сержант Майкл Странк, морской пехотинец США, чья команда установила легендарный флаг на черных песках Иводзимы», — сообщил Зеленский.

Майкл Странк действительно служил сержантом Корпуса морской пехоты США и участвовал в битве на японском острове Иводзима, где и погиб. Он был одним из нескольких пехотинцев, которые подняли американский флаг на горе Сурибачи 23 февраля 1945 года. Именно этот момент запечатлен в работе «Поднятие флага на Иводзиме» известного фотографа Джо Розенталя, за которую он получил Пулитцеровскую премию.

Однако об украинских корнях сержанта Странка информации мало. Известно, что он родился в небольшой деревеньке в Прешовском крае (тогда территория Чехословакии, ныне - северо-восток Словакии), а его родители были русинами – представителями восточнославянского народа с восточной части Карпат. Два его брата и сестра и вовсе родились в США.

Владимир Зеленский в своем посте перечислил еще несколько американских героев, которые имели украинские фамилии: Джон Дутко и Николай Ореско. В завершении поздравления американских ветеранов войны президент зачем-то напомнил про Романа Купчинского – журналиста, который возглавлял Украинскую службу «Радио Свобода»¹ в 1990 году.

«Сегодня, в День ветеранов в США, украинские американские ветераны трепетно хранят украинскую культуру и боевой дух казачества. Спасибо вам за вашу постоянную поддержку Украины в эти трудные времена. Слава Украине! Боже, благослови Америку!», — завершил свое поздравление Зеленский.

В комментариях под постом украинского президента разгорелась дискуссия. Одни интересовались у Зеленского, когда он вспомнит про ветеранов Украины, а другие объяснили все коронавирусным диагнозом лидера страны. Напомним, 9 ноября стало известно, что Владимир Зеленский заразился COVID-19.

Профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО, заведующий Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН Михаил Мягков подтвердил, что несколько десятков тысяч этнических украинцев действительно сражались в рядах армии США и боролись против нацистов и милитаристской Японии. По официальным данным, в союзных армиях (американской, британской и канадской) состояло около 35–40 тысяч человек с украинскими корнями.

Однако специалист подметил, что Владимир Зеленский в своей речи про «победы украинского народа по всему миру» позабыл упомянуть несколько интересных деталей:

«Почему-то Зеленский забыл рассказать, а стоило бы, что на стороне армии Адольфа Гитлера в годы Второй мировой войны воевало не менее 300 тысяч украинцев. Это и батальоны Нахтигаль и Роланд, и дивизия СС "Галичина", и различные охранные и карательные подразделения. Причем у нацистов был план, например, по дивизии "Галичина" небольшой: они хотели набрать только около 15 тысяч украинцев туда, но вышло гораздо больше. Все остальные жители Украины пришли добровольно», — объяснил историк.

Некоторые специалисты сходятся во мнении, что на стороне гитлеровской Германии воевало порядка полумиллиона украинцев. Они отслеживали партизан и мирных жителей, расправлялись с евреями. Эти моменты Владимир Зеленский предпочел обойти стороной.

Даже в отрыве от огромной армии украинских нацистов слова Зеленского об «украино-американских воинах» выглядит странно, полагает Мягков. Ведь Америка всегда была страной открытой для любых национальностей. Хвастаться наличием украинцев, бежавших из своей страны в США, просто смешно, добавил собеседник «Политики Сегодня»:

«Даже с этой стороны заявление Зеленского выглядит достаточно странно. Как в США, которые строились изначально как государство иммигрантов, говорить о "совместных победах" Украины и США? Это просто бред. Начнем с того, что в годы войны Украина вообще-то являлась частью СССР, никакого государства Украина и в помине не было. Это была обычная союзная республика».

Профессор МГИМО подытожил, что поздравления Зеленского в адрес американских ветеранов объясняется «холопской» политикой Киева, который стремится еще больше сблизиться с Вашингтоном на фоне президентских выборов. По предварительным данным, в США лидирует демократ Джо Байден, чьи связи с Украиной не ограничиваются дружескими визитами и взаимными поздравлениями.

11 ноября 1918 года завершилась Первая мировая война (после подписания Компьенского перемирия между Германией и Антантой). В 1919 году несколько американских штатов начали отмечать годовщину прекращения огня, а в 1926 году Конгресс США принял специальную резолюцию, которая предписывала всем жителям страны в этот день отдавать дань уважения ветеранам Первой мировой. В 1954 году праздник переименовали в День ветеранов.

Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский доставлен в больницу «Феофания». Вместе с ним госпитализирован глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Там они поодиночке соблюдают изоляцию и проводят онлайн-совещания в специально оборудованном кабинете.

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