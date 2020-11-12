Зеленского госпитализировали с COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский срочно госпитализирован после сдачи положительного теста на коронавирусную инфекцию.

Президент Украины Владимир Зеленский срочно госпитализирован после сдачи положительного теста на коронавирусную инфекцию.

Уточняется, что руководитель офиса президента Андрей Ермак также находится под присмотром лечащего персонала. Советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что для Зеленского в госпитале организован специальный кабинет, где у главы государства есть возможность проводить совещания.